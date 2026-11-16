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16.11.2026 06:31:29
ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Mit einem EPS von 0,02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest mit 0,020 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,06 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,7 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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