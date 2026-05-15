ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,8 Millionen USD – ein Plus von 39,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest 1,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at