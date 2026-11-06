ECARX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ECARX hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 240,8 Millionen USD – ein Plus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ECARX 219,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at