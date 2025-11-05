ECARX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ECARX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ECARX im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 219,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 203,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at