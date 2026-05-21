ECARX legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ECARX hat am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

ECARX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 131,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at