ECARX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ECARX hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 225,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 154,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at