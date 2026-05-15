ecash präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ecash lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ecash ein EPS von -1,150 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ecash in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 576,1 Millionen JPY im Vergleich zu 576,8 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

ecash vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 16,520 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,360 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 2,37 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte ecash 2,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at