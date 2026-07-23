RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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23.07.2026 15:34:26
ECB holds interest rates at 2.25% after debating rise
Some members of governing council ‘asked themselves whether we should not consider a hike’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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