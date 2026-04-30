RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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30.04.2026 15:47:03
ECB holds rates but signals June rise on the table
Central bank debated whether to raise rates at this meeting but wants more time to assess Iran falloutWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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