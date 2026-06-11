Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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11.06.2026 14:43:20
ECB raises rates to tackle inflation surge
The European Central Bank has been moving to rein in inflation after a long pause on rate changes. The policy shift is aimed at tamping down prices while raising fresh concerns about growth.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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