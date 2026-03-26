ECC GAMES Spolka Akcyjna Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ECC GAMES Spolka Akcyjna Bearer lud am 23.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ECC GAMES Spolka Akcyjna Bearer ein EPS von 0,020 PLN in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat ECC GAMES Spolka Akcyjna Bearer 0,1 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 80,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,7 Millionen PLN umgesetzt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 PLN gegenüber -0,020 PLN im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 57,58 Prozent auf 0,84 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,98 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at