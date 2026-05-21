ECC Ventures 4 öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ECC Ventures 4 hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte ECC Ventures 4 ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at