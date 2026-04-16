ECC Ventures 4: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ECC Ventures 4 hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

ECC Ventures 4 vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at