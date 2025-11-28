Echo Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Echo Investment hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 125,62 Prozent auf 722,0 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 320,0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at