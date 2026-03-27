Echo Investment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Echo Investment hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 PLN. Im Vorjahresviertel waren -0,030 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 193,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 826,4 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 281,1 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,080 PLN beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 85,18 Prozent auf 2,03 Milliarden PLN aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,09 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at