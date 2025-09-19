Echo Investment präsentierte Quartalsergebnisse

Echo Investment gab am 18.09.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 171,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 370,3 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 136,3 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at