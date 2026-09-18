Echo Investment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Echo Investment hat am 17.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,280 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Echo Investment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 352,1 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 378,9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at