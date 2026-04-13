ECHO TRADING hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ECHO TRADING hat sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 47,20 JPY gegenüber 31,70 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 25,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 128,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 166,38 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat ECHO TRADING im vergangenen Geschäftsjahr 105,81 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ECHO TRADING 106,39 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at