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12.10.2026 06:31:29
ECHO TRADING legte Quartalsergebnis vor
ECHO TRADING hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 31,87 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 53,46 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat ECHO TRADING im vergangenen Quartal 27,78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ECHO TRADING 26,37 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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