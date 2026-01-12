ECHO TRADING: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ECHO TRADING präsentierte am 09.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,19 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16,78 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,32 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,99 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at