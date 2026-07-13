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13.07.2026 06:31:29
ECHO TRADING veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
ECHO TRADING hat am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -1,03 JPY. Ein Jahr zuvor waren 21,78 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 27,29 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,51 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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