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04.08.2026 06:31:29
EchoStar A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
EchoStar A hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,060 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 3,58 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,72 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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