EchoStar A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EchoStar A hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,67 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at