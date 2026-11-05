EchoStar A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EchoStar A lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -44,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 68,80 Prozent auf 1,13 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte EchoStar A 3,61 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at