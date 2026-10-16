J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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16.10.2026 22:05:00
EchoStar’s stock looks like a stealthy way to ride the SpaceX wave, J.P. Morgan says
Investors aren’t giving EchoStar enough credit for the value of its future SpaceX stake or its potential to strike more spectrum deals, an analyst argues.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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