Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
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12.11.2026 09:47:00
Eckert & Ziegler-Aktie im Fokus: Radiopharmaka treiben Umsatz und Gewinn
Beim Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler ist das Geschäft mit Radiopharmaka auch im dritten Quartal der wichtigste Wachstumstreiber geblieben. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 229 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei setzte sich auch die Erholung im Segment mit Isotopenprodukten zuletzt weiter fort.
Gewinn legt stärker zu als der Umsatz
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich konzernweit von Januar bis September um knapp vier Prozent auf 52,6 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn von zuvor 29,9 auf 35,4 Millionen Euro.
Jahresprognose bestätigt
Seine Jahresprognose für einen Umsatz von rund 320 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von etwa 80 Millionen Euro bestätigte das Management. Auch im vierten Quartal sei mit einer guten Geschäftsentwicklung und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Radiopharmaka zu rechnen. Zudem erwartet der Konzern für das Schlussquartal erstmals in diesem Jahr Lizenzerträge.Die Eckert & Ziegler-Aktie steigt via XETRA zeitweise 3,3 Prozent auf 14,39 Euro.
BERLIN (dpa-AFX)
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