Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Schwaches Anlagengeschäft
|
13.08.2026 11:41:08
Eckert & Ziegler-Aktie leichter: Operatives Plus fehlt trotz Radiopharmaka-Boom
Zugleich haben die Berliner jedoch mit einem schwachen Anlagengeschäft zu kämpfen. Der Umsatz von Eckert & Ziegler legte somit in den ersten sechs Monaten lediglich moderat im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent auf 149,3 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in der Hauptstadt mitteilte. Im ersten Quartal 2025 hatten allerdings noch millionenschwere Lizenzumsätze das Geschäft beschleunigt, die dieses Mal fehlten.
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank hingegen in den ersten sechs Monaten 2026 um 6 Prozent auf 33,3 Millionen Euro. Grund sei unter anderem der schwächere Produktmix gewesen, teilte der Konzern weiter mit. Unter dem Strich kletterte das Konzernergebnis um 4,5 Prozent auf 22,4 Millionen Euro, ausschlaggebend waren hier unter anderem geringere Währungseffekte und niedrigere Steuern als im Vorjahr.
Die Eckert & Ziegler-Aktie gibt via XETRA zeitweise 1,38 Prozent auf 13,56 Euro ab.
/tav/stk
BERLIN (dpa-AFX)
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