Eckert Ziegler hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Eckert Ziegler präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 79,6 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at