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14.05.2026 06:31:29
Eckert Ziegler legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Eckert Ziegler präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,150 EUR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73,0 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 68,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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