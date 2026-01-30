eClerx Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

eClerx Services hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,81 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eClerx Services ein EPS von 29,16 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 10,70 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eClerx Services 8,54 Milliarden INR umgesetzt.

