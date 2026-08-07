eClerx Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

eClerx Services hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,86 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 15,08 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 11,52 Milliarden INR gegenüber 9,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at