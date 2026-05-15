eClerx Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

eClerx Services stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 20,47 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eClerx Services noch ein Gewinn pro Aktie von 16,18 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,07 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 26,11 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 11,31 Milliarden INR geschätzt worden war.

In Sachen EPS wurden 76,23 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eClerx Services 57,09 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,17 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 33,66 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at