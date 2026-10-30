eClerx Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

eClerx Services hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 19,63 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,50 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 11,89 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eClerx Services 10,05 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at