eClerx Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

eClerx Services hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 39,00 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eClerx Services 29,66 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat eClerx Services im vergangenen Quartal 10,05 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eClerx Services 8,32 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at