ECM Libra Financial Group Berhad Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ECM Libra Financial Group Berhad Registered lud am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,3 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ECM Libra Financial Group Berhad Registered einen Umsatz von 11,4 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at