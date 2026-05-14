ECM Libra Financial Group Berhad Registered legte Quartalsergebnis vor

ECM Libra Financial Group Berhad Registered präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

ECM Libra Financial Group Berhad Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,8 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,7 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at