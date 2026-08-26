ECM Libra Financial Group Berhad Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ECM Libra Financial Group Berhad Registered hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 203,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,2 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at