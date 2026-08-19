ECN Capital präsentierte Quartalsergebnisse

ECN Capital hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,26 Prozent auf 83,3 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 86,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at