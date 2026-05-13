ECN Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ECN Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90,3 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ECN Capital einen Umsatz von 78,7 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at