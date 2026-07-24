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24.07.2026 06:31:29
Eco Atlantic Oil Gas verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Eco Atlantic Oil Gas äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Eco Atlantic Oil Gas ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CAD vermeldet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Eco Atlantic Oil Gas ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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