Eco Atlantic Oil Gas: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eco Atlantic Oil Gas hat am 18.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Eco Atlantic Oil Gas ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at