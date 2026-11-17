Eco Depot hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 15,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at