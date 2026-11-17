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17.11.2026 06:31:28
Eco Depot hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Eco Depot hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 15,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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