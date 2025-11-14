Eco Recycling gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eco Recycling präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eco Recycling 4,25 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 144,2 Millionen INR gegenüber 128,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at