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12.08.2026 06:31:29
Eco Recycling gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Eco Recycling hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,49 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Eco Recycling hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 75,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 92,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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