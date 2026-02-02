Eco Recycling präsentierte Quartalsergebnisse

Eco Recycling hat am 31.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Eco Recycling hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,45 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,42 Prozent zurück. Hier wurden 59,1 Millionen INR gegenüber 99,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

