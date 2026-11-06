Eco Recycling vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Eco Recycling lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,98 INR gegenüber 2,97 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 164,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eco Recycling 144,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at