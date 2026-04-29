Eco Recycling: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Eco Recycling hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Eco Recycling hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,85 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,19 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 90,48 Prozent auf 186,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,87 INR, nach 12,12 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Eco Recycling mit einem Umsatz von insgesamt 481,80 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 439,59 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 9,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at