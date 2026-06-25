Eco Science Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Eco Science Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eco Science Solutions -0,250 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at