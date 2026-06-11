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11.06.2026 06:31:29
Eco Science Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Eco Science Solutions äußerte sich am 09.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
Eco Science Solutions hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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