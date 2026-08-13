Eco Wave Power Global (spons ADRs) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Eco Wave Power Global (spons ADRs) hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Eco Wave Power Global (spons ADRs) ein EPS von -0,240 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at