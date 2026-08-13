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13.08.2026 06:31:29
Eco Wave Power Global (spons ADRs) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Eco Wave Power Global (spons ADRs) hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Eco Wave Power Global (spons ADRs) ein EPS von -0,240 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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